300 kerststukjes voor schoolproject Philip Vertriest 16 november 2018

02u28 0 Kuurne Een groepje enthousiastelingen rond Gilbert Defoort, de stichter van het intussen overgelaten Elektro Defoort, maakt dit eindejaar 300 kerststukjes om te verkopen ten voordele van het project van Philip Vertriest.

Die voormalige schooldirecteur trok eind 2015 naar Nicaragua om er een onderwijsproject uit de grond te stampen. Er werden in het verleden al meerdere benefietacties voor zijn project georganiseerd in Kuurne, onder meer de veiling 'Schenk een School' twee jaar geleden, en met die centen bouwt hij nu een school in Tamarindo. "Maar Philip heeft uiteraard blijvende ondersteuning nodig voor zijn project, dus is het belangrijk dat we ons blijven inzetten voor zijn goed doel", zegt Gilbert Defoort.





Hartverwarmend

"Sinds ik de winkel heb overgelaten en met pensioen ben, heb ik veel vrije tijd, en een van mijn uit de hand gelopen hobby's is bloemstukjes maken. Ik maak er zo'n 270 per jaar, die ik uitdeel aan mensen die het minder goed hebben of die een hartverwarmend gebaar kunnen gebruiken. Deze eindejaarsperiode wil ik er 300 maken voor Philip." En daar is Gilbert al wekenlang mee bezig. "Er kruipt immers méér tijd in dan je zou denken: ik ben al een hele tijd aan het zoeken naar 'groen' bij vrienden en familie dat we zouden kunnen gebruiken, ik heb al 300 setjes led-lichtjes gekocht, kaarsen besteld, ben bezig met de hand noten te beschilderen die als decoratie gaan dienen enzovoort. Vanaf de 27ste november tot 14 december komen elke dag mensen helpen, onder meer van de Orde van de Ezel, om die 300 stukjes klaar te krijgen."





Kerststukjes kosten 25 euro, en kunnen besteld worden (graag voor 30 november) op het nummer 0478/27.13.04 bij Jan Vertriest, de papa van Philip.





