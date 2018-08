17de Kunst in 't Stretje met rommelmarkt 09 augustus 2018

02u38 0 Kuurne De Ommeganckgezellen van Kuurne organiseren de 17de Kunst in 't Stretje, van 10 tot en met 15 augustus.

Hoogtepunt is naar jaarlijkse traditie de 'Grote Kuurnse Rommelmarkt', die intussen al aan de 21ste editie toe is. Dit jaar werkt het comité voor de jaarlijkse tentoonstelling samen met vzw natuurwerkgroep de Vlasbek.





"We organiseerden dit voorjaar een fotowedstrijd, waarbij fotografen de Kuurnse natuur zo mooi mogelijk in beeld moesten brengen", zegt Filiep Nottebaert, voorzitter van het comité. "De foto's van de deelnemers worden tentoongesteld op de expo 'Ezelgem natuur'lijk' in De Klinker Kuurne." Meer info vind je op www.rommelmarktkuurne.be. (JME)