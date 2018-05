10,9 procent rijdt te snel tijdens Pinksterweekend 23 mei 2018

02u38 0

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voerde tijdens het Sinksenweekend snelheidscontroles uit. Ze deden dat op zondagavond tussen 20.25 uur en 3.40 uur in de Kortrijksestraat, Koning Boudewijnstraat, Harelbeeksestraat, Kattestraat, Hulstsestraat en in de Bavikhoofsestraat in Kuurne. In totaal werden 593 voertuigen gecontroleerd, 65 daarvan reden te snel. Dat komt neer op 10,9 procent. De zwaarste overtreding vond plaats in de Hulstsestraat. Daar reed een bestuurder maar liefst 98 kilometer per uur waar je slechts 50 mag rijden. (AHK)