"Valt genoeg te vertellen over eigen streek" SYLVIE MAG IN HEEL EUROPA GIDSEN, MAAR BLIJFT 'ONDER KERKTOREN' JOYCE MESDAG

07 augustus 2018

02u37 0 Kuurne Sylvie Derez (47) uit Kuurne is officieel gids bij Toerisme Vlaanderen. Hoewel ze in theorie in alle uithoeken van Europa zou mogen gidsen, vind je haar voornamelijk 'rond de kerktoren', in Harelbeke en Kuurne. "Wie denkt dat er niets over onze stad en onze gemeente te vertellen valt, zit goed fout."

Twee jaar geleden besloot Sylvie het roer om te gooien en een opleiding 'Reisleider Europa' aan Syntra West te starten. "Ik had zo graag geschiedenis gestudeerd na het middelbaar, maar in die tijd was een veilige economische studierichting de logische keuze. Ik heb 24 jaar gewerkt in de drukke logistieke branche, maar begon steeds vaker terug te denken aan mijn oude liefde: geschiedenis. Een opleiding als gids zou me daar wat dichter bij brengen, redeneerde ik."





Combineren

Sylvie mag dankzij haar opleiding in theorie in heel Europa gidsen. "Maar ik blijf vooral rond mijn kerktoren en gids vooral in Harelbeke en Kuurne. Mensen reageren vaak verbaasd als ik zeg dat ik hier gids ben omdat ze denken dat er niets te vertellen valt. Ze kunnen haast niet fouter zijn: Harelbeke is een van de eerste nederzettingen in Vlaanderen en ook over Kuurne raak ik niet uitgepraat, met onder andere de Leieslag en de talrijke streek'ezel'producten hier. Harelbeke zet al flink in op toerisme, met boottochten, snoepwandelingen,... Kuurne is op dat vlak nog wat te bescheiden, hier moet dat ook kunnen."





Sylvie combineert haar job als gids met opdrachten als freelance consultant. "Soms ben ik fulltime bezig met gidsen, maar dan kunnen er evengoed eens drie weken tussen zitten dat ik geen opdracht heb."





Jezelf zijn

Wat maakt iemand een goeie gids? "Ik zou een starter aanraden in de eerste plaats gewoon je zelf te zijn en je best doen om erfgoed en geschiedenis op een leuke manier aan te brengen. Een fout die sommige gidsen soms wel eens maken, is dat ze te veel in de huid kruipen van de 'leraar', die een hele hoop leerstof over de groep wil uitkieperen. De meeste mensen willen zich amuseren en hebben geen zin in een geschiedenisles. Mensen die wat aarzelend staan tegenover een museumbezoek mag je niet wegjagen die ene keer dat je ze dan wel zo ver krijgt om een museum te bezoeken. Het is ook een kwestie van je groep 'aanvoelen'. Kinderen die je op sleeptouw neemt door het Peter Benoit museum laat je als een detective muziekinstrumenten zoeken bijvoorbeeld. Vorige week was ik mee met een groep die een boottocht naar Brugge had gereserveerd. We zouden twee uur rondwandelen in de stad, maar met dat warme weer stond niemand daarvoor te springen. Ik heb de groep dan maar meegenomen naar een terrasje waar ze Brugse Zot hebben geproefd."