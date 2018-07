"Sproetjes zijn nu grootste troef" KUURNSE BEAUTY DUIKT OP IN NATIONALE RECLAMESPOTJES JOYCE MESDAG

27 juli 2018

02u45 0 Kuurne Model Josephine-Charlotte Lecluyse (18) uit Kuurne wist al een rol in drie nationale reclamespotjes te scoren. Nu dingt ze ook mee naar het kroontje van Miss België. "Mijn sproetjes, die ik vroeger nog heb willen laten weghalen, zijn nu mijn grootste trots", vertelt ze.

Je hebt Josephine-Charlotte ongetwijfeld al zien passeren op je tv-scherm. Ze was de fuivende dochter in het filmpje van verzekeringsmaatschappij Allianz, de slecht gehumeurde tiener in de reclamespot voor Ikea-keukens, en ze speelt ook meerdere rollen in een reclamefilmpje voor huidverzorgingsproduct Yun.





Daarin gaan legertjes slechte en goede bacteriën elkaar te lijf. En elke 'soldaat' werd vertolkt door Josephine-Charlotte. "Ik schuim sites af op zoek naar geplande castings, en op die audities geef ik me volledig. Op de casting voor Yun moesten we tonen hoe we 'ten strijde zouden trekken'. Ik heb achteraf gehoord dat ik diegene was die dat met het meeste overgave had gedaan."





Gewaagde mode

Josephine-Charlotte werd in 2016 Flair-model, en dat was het echte startschot van haar carrière. Dankzij die titel won ze een modellencontract van twee jaar bij Models Office. "Dankzij hen heb ik veel shoots en modeshows mogen doen", zegt Josephine-Charlotte. "Sinds kort ben ik overgestapt naar Flag Models, omdat de opdrachten daar voor iets alternatievere merken zijn, met wat gewaagdere mode, en ik doe die opdrachten het liefst van al." Je kan Josephine-Charlotte dus wel geregeld eens tegenkomen als je in een modeblaadje bladert.





"Maar de meeste reacties krijg ik op die reclamespotjes. Ik word geregeld aangesproken door vreemde mensen. Ik beantwoord dan wel de vragen die ze stellen, maar ik hou het meestel vrij kort, uit schrik dat ik te pocherig zou overkomen."





Diploma halen

Josephine-Charlotte start in september haar specialisatiejaar aan Spes Nostra in Heule, waar ze retail & visual merchandising studeert. "Bij die opleiding leer je eigenlijk hoe je je als verkoper het best je product aan de man brengt. Het liefst van al zou ik later fulltime mijn brood verdienen als model of actrice, maar ik hou er ook rekening mee dat dat misschien niet zal lukken."





Uniek uiterlijk

De Kuurnse heeft zich nu ook ingeschreven voor de Miss West-Vlaanderen-verkiezing, en ze dingt op die manier mee naar het kroontje van Miss België.





"Ik droom er eerlijk gezegd al jaren van om mijn land op die manier te mogen vertegenwoordigen. Of ik kans maak? Ik heb wel een uniek uiterlijk, misschien zou dat net mijn troef kunnen zijn. Vroeger vond ik mijn sproetjes niet mooi, ik wilde ze op een bepaald moment zelfs laten weg laseren. Maar intussen ben ik ze leren appreciëren, nu zijn ze zelfs mijn grootste trots geworden."