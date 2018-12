"Nee, Herbert, als schepen verdien ik niet zóveel meer" Radio 2-coryfee interviewt ex-Radio 2-coryfee (en omgekeerd) Joyce Mesdag

01 december 2018

08u24 0 Kuurne De Middag-presentator Herbert Verhaeghe (44) uit Kuurne heeft net een kerst-cd uit, Nico Blontrock (55) gaf zijn job als Start Je Dag-presentator op om zijn geliefde Brugge mee te kunnen besturen. Reden genoeg om de twee Radio 2-stemmen elkaar een micro onder de neus te laten duwen.

Nico werkt al sinds 1989 voor VRT, eerst voor Nachtradio, enkele jaren later voor Radio 2. Herbert startte zijn carrière bij de radiozender in 2000. Uit de vragen die ze elkaar voorschotelen, blijken ze meer te zijn dan collega's, noem hen gerust vrienden. "Nico slaagde er al eens in een liedje van mij tussen te proppen, ook al stond dat niet op de playlist", zegt Herbert. En een frats nu en dan, dat was er ook wel bij. "Zoals de advertenties door elkaar schudden", lacht Nico. Elkaar interviewen hadden ze nog niet gedaan. Nico Herbert over zijn kerst-cd 'verWONDERd'. En Herbert Nico over zijn sprong in het ondiepe, als nieuwe cultuurschepen voor CD&V in Brugge.

Nico: Waarom een zoveelste kerst-cd, Herbert? Of springt deze er toch wat uit?

"Elk jaar word ik meerdere keren gevraagd om op kerstevents op te treden. Het was telkens een uitdaging om liedjes te selecteren die in de kerstsfeer passen, als je geen kerstliedjes hebt in je repertoire. Ik heb er dit jaar dus eens werk van gemaakt. Ik heb een leuke mix gemaakt van eigen nummers en covers. Er zijn genoeg versies van Stille Nacht en Jingle Bells. Bovendien zijn het nummers over uit het leven gegrepen situaties. Geen Jozef en Maria's, maar teksten over familieleden die elkaar door omstandigheden maar weinig zien en daarom uitkijken naar de feestdagen. Hoe eenzaamheid extra hard aanvoelt in die periode. Of hoe lastig de jacht naar het ultieme kerstcadeau kan zijn."

N: Je bent er lang mee bezig geweest, weet ik.

"Sinds februari. Het was afgelopen zomer moeilijk om in kerststemming te komen, de weken dat het zo heet was."

N: Is er opnieuw een opvallende clip aan je nieuwe cd verbonden?

"Als ik de tijd had, dan zou ik bij elk nummer een clip maken. Deze keer zijn we naar de oude pastorie in Kanegem getrokken voor de clip bij 'Kerstdagen van toen'. Een prachtlocatie. Ik ben er zelf twee keer voorbij gereden toen ik er naartoe reed voor de opnames. Vanaf volgende week zie je de clip op Ment TV."

N: Wie zijn de doorsnee fans van Herbert? Zijn dat voornamelijk oudere dames?

"Ik wil dat ook graag weten. Op mijn verjaardagsconcert in Oudenaarde heb ik van hen foto's laten nemen om achteraf zelf eens 'mijn doorsnee fan' te analyseren. De fans die bij ons ingeschreven zijn, krijgen elk jaar een verjaardagskaartje. Ook handig dus om leeftijden bij te houden. Het klopt voor een stuk: tussen mijn fans zitten oudere dames, maar er zitten toch verrassend veel jonge mensen tussen."

N: Je staat steeds vaker tussen grote namen op affiches. Betekent dit dat Herbert ook een grotere naam aan het worden is?

"Had je mij die 240 optredens per jaar zo'n vijf jaar geleden voorspeld, ik had je zot verklaard. Vooral het feit dat ik tot vijf keer word teruggevraagd op dezelfde evenementen, geeft me de grootste kick. Alles wordt door een paar goeie kameraden draaiende gehouden. Dat we alles zelf doen en geen beroep moeten doen op van die sjarels die alleen maar op je geld uit zijn, dat is een héél grote troef."

N: Waarom lukt het bij jou wel, en bij anderen soms niet?

"Het feit dat ik verbaal sterk sta, onder meer dankzij mijn job bij Radio 2, is volgens mij een grote troef. Veel collega's dreunen standaard dezelfde bindteksten af tussen twee nummers. Ik speel altijd in op wat ik in het publiek zie."

Herbert: Nico, hoelang heb je hiervan gedroomd, om deel uit te maken van het Brugs stadsbestuur?

"Ik denk dat ik er al 25 of zelfs 30 jaar mee in mijn hoofd zat. Ik was in 2012 al gevraagd, maar ik was toen nog niet klaar om de radio op te geven. De interesse in politiek is er altijd geweest. In mijn job als journalist heb ik vijf of zes gemeenteraadsverkiezingen meegemaakt. Topperiodes waren dat. Ik bén ook zot van Brugge, dat weet je Herbert. Nog eens zes jaar wachten was geen optie meer, vond ik. Het was nu of nooit."

H: De band die jij opgebouwd hebt met je luisteraars, is uniek. Elk bericht op Facebook beantwoord jij persoonlijk. Waanzin vind ik dat. Was dat opgeven dan geen heel moeilijke beslissing?

"Ik zag en zie mijn luisteraars echt graag. Op het moment dat ik de knoop had doorgehakt, voelde mij ik enorm schuldig ten opzichte van hen. Ik zal het presenteren enorm hard missen. Toen ik mijn keuze bekend heb gemaakt, werd ik door Radio 2 overgeplaatst naar Gent, waar ik nog tot het einde van het jaar achter de schermen werk. Het was dus ook een sprong in het onbekende. Ik kon evengoed géén schepenambt behaald hebben en mijn oude job niet meer terugkrijgen."

H: Even kijken wat je vandaag aan hebt, Nico. Aha, toch een oude jeans. Ga jij je nu plots deftig beginnen kleden, nu je schepen wordt?

"Nico blijft Nico, wees gerust. Ik blijf ook even rock-'n-roll, net zoals ik altijd al geweest ben. Ik blijf een volkse jongen, die wel eens graag een mopje tapt. Al zal ik inderdaad wel eens wat meer een 'plastron' en een pak aantrekken."

H: Wat moet anders op cultuurvlak in Brugge?

"Ik vind niet dat ze slecht bezig zijn, maar twee dingen zitten nu al in mijn hoofd. Brugge heeft enorm veel schatten staan op zolders en kelders die nooit getoond worden. Dat gaat van schilderijen tot kantwerken en waardevolle meubels. Het zou mooi zijn als die afwisselend tentoongesteld kunnen worden. Ten tweede vind ik dat de Reiefeesten opnieuw in het leven geblazen moeten worden. Er zijn maar weinig evenementen die zo'n breed publiek aanspreken."

H: Ga jij nu meer verdienen, Nico?

"Iedereen kan weten hoeveel ik als schepen zal verdienen, dat ligt vast volgens het aantal inwoners. Het is iets meer dan nu, maar het scheelt echt niet veel, en bovendien moet je nog een deel afstaan aan de partijkas."

H: Was een partij kiezen gemakkelijk?

"Eigenlijk wel. Ik ben een klein beetje groen, een beetje blauw, een beetje oranje,... Er hebben mij vier partijen gevraagd om op de lijst te staan. Ik heb er de partijprogramma's bijgehaald, de mensen bekeken die al op de lijst stonden en dan gekozen voor CD&V. Maar ben ik een echte tsjeef, zoals dat gezegd wordt? Ik denk het niet... Maar ik ben wel een trotse CD&V'er."