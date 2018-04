"Hij bracht mensen samen" 'Vormgever van Kuurne' en vader van Ezelsfeesten Rudy Raes overleden op 74-jarige leeftijd JOYCE MESDAG

15 april 2018

12u21 0 Kuurne Kuurne is met het overlijden van Rudy Raes een van zijn meest geëngageerde inwoners kwijt. Hij gaf Kuurne mee vorm, als voorzitter van wzc Heilige Familie, directeur van de bouwmaatschappij, stichter van de Orde van de Ezel, voorzitter van het Kuurns feestcomité en het Kuurns theater. Raes overleed vrijdag op 74-jarige leeftijd.

Kuurne heeft nog maar weinig mensen de revue zien passeren, die op zoveel verschillende fronten actief zijn geweest. Hij was tot vorig jaar voorzitter van de raad van beheer van woonzorgcentrum Heilige Familie. "De modernisering van het rusthuis tot het hedendaags woonzorgcentrum gebeurde onder zijn leiding", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).





Als directeur van de sociale bouwmaatschappij, tot 2003, bepaalde hij het huidige straatbeeld in Kuurne mee. "Hij lag aan de basis van heel wat strategische projecten", zegt Benoit. "De realisatie van de sociale huurappartementen De Repel en De Zwingel, de serviceflats, dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard..."





In 2001 werd hij tot diaken gewijd in Kuurne. "Rudy stelde zich als diaken ten dienste van velen", zegt Benoit. Naar aanleiding van de bisdomdag in Kortrijk in 2002 werd in opdracht van het Bisdom Brugge het bier 'de Pilaarbijter' gebrouwen, een idee van Raes





Ook op cultureel vlak was Rudy actief. "Rudy was een van de stichters van onze Orde van de Ezel, in 1975", zegt grootmeester Eddy Lafaut. "Amper een half jaar later werd hij al grootmeester, de voorzitter van de Orde. Het was een zeer joviaal man, met een warm hart. Hij kon mensen motiveren en enthousiasmeren. Hij bracht mensen samen, slaagde erin hen te doen samenwerken. Het was een strikte, en correcte man, maar een vleugje humor was nooit veraf."





Hij was daarnaast een tijd lang ook voorzitter van het Kuurns feestcomité, de organisatie achter de Ezelsfeesten. "Hij was het eigenlijk die samen met wijlen Jacques Neyrinck de beslissing heeft genomen om een tent te plaatsen aan de Tramstatie", zegt Lafaut. "Ze hebben daar veel tegenwind gekregen, onder meer van de handelaars uit het centrum, omdat ze de festiviteiten op die manier zouden wegtrekken uit het centrum. Het is uiteindelijk een uitstekende zet gebleken, die de Ezelsfeesten mee groot heeft gemaakt."





Rudy was ook voorzitter van de Kuurns theater, en hij was er voor bepaalde stukken zelfs regisseur en acteur tegelijk. Hij was een tijd lang voorzitter van het Sint-Pietersfestival. Daarnaast was hij ook jarenlang actief als schilder. Er hangt onder meer een werk van hem in de Sint-Michielskerk, het vierdelige 'Eschatologie'.





Los van al die bezigheden, maakte hij ook nog graag tijd voor zijn gezin. Zo was algemeen geweten dat zijn echtgenote Christiane elk jaar met Kuurne-Brussel-Kuurne kippenkroketten bakte voor de kinderen, Piet en Els, en ook alle kleinkinderen, terwijl de hele familie de koers volgde. Rudy sukkelde al een tijd met zijn gezondheid. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op zaterdag 21 april in de Sint-Michielskerk, om 10.30 uur.