‘Hemels Brood & Gebak’: diaken Filiep opent na 28 jaar als schilder nu zijn eigen bakkerij Joyce Mesdag

10 januari 2019

15u59 0

‘Hemels brood & gebak’, dat is de slogan waarmee diaken Filiep Depoortere (48) reclame maakt voor zijn bakkerij Sint-Pieter in Kuurne, die zaterdag opent. 28 jaar werkte hij als schilder, maar nu combineert hij de doopsels en huwelijksvieringen die hij voorgaat en de catecheselessen die hij geeft met taarten en broden bakken.

De carrièrewending als bakker komt niet helemaal uit de lucht vallen. “Bakker worden, het was al mijn grote droom toen ik nog op de schoolbanken zat”, vertelt Filiep. “Dat ik de bakkersopleiding zou volgen, was voor mij dan ook de evidentie zelve. Het werd Ter Groene Poorte in Brugge. Ik liep er samen school met Sergio Herman en Roger van Damme, trouwens. Van zodra het mocht, ging ik in het weekend en in de vakanties werken in verschillende bakkerijen in Kuurne.”

Maar Filiep koos na zijn opleiding, vreemd genoeg, dan toch niet voor een job in de bakkerswereld. “Ik had mezelf een beetje verband, denk ik, door naast mijn bakkersopleiding op school ook nog eens élk weekend en élke vakantie van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat als bakker te gaan bijklussen. Ik was het echt beu allemaal. Bovendien was er in de jaren ’80 met 15 bakkerijen al een overaanbod in het kleine Kuurne én had ik niet de centen klaar om in een eigen zaak te investeren.”

Na een aantal maanden ‘bezinnen’, besloot Filiep dat een job als schilder wél zijn ding zou zijn. Na een herscholing ging hij eerst bij andere schilders aan de slag, om daarna ruim 20 jaar als zelfstandig schilder zijn brood te verdienen.

Filiep is een vrij gekende burger in Kuurne. Naast die job als schilder, was hij tien jaar lang vrijwilliger bij de brandweer. Hij zit in de Orde van de Ezel, is drijvende kracht binnen Kuurne laat Leven, een organisatie die elk jaar een kerstfeest organiseert voor minderbedeelden,… En sinds 2015 is hij ook diaken. “Ik heb altijd een sterke drang gevoeld om mij ten dienste te stellen van anderen. Het is dat gevoel dat mij over de streep heeft getrokken om de opleiding tot diaken te volgen. Dat houdt niet enkel theoretische lessen theologie in, er zijn ook stages, pastorale vormingen, retraites, enz. In 2015 werd ik door kardinaal De Kesel tot diaken gewijd.”

Filiep, die actief is in de parochies Sint-Katrien, Sint-Michiels en Sint-Pieters, mag net als een priester doopvieringen en huwelijksmissen voorgaan, catecheselessen geven, begrafenissen leiden,… “Wat het grootste verschil is met priesters? Ik mag de biecht niet afgeven, de ziekenzalving niet uitvoeren, en geen misvieringen met een communie voorgaan.”

Dat Filiep naast zijn functie als diaken- die hij absoluut niet wil opgeven, voor alle duidelijkheid- opnieuw de bakkersschort opneemt, is vooral te danken aan zijn echtgenote Darline Houffelyn. “Toen een van de bakkerijen waar ik zelf nog als jonkie in gewerkt heb, te koop kwam, vroeg zij of dat niets voor ons zou zijn. Ik had zelf nog gezegd dat ik niet tot mijn 60, 65 jaar wilde schilderen, en zij wilde graag een zaak samen met mij opbouwen. Toen onze plannen om die bakkerij over te nemen op niets waren uitgedraaid, was de goesting te groot om er niet op een andere manier mee verder te gaan. We besloten een pand langs de Brugsesteenweg om te bouwen tot een bakkerij en van nul te starten.”

Bakkerij Sint-Pieter wordt de bakkerij gedoopt, en ze gaat zaterdag open. “Inderdaad, je kan het misschien niet evident vinden dat iemand van mijn leeftijd nog van nul een bakkerij op start, zich in een avontuur met dagen van 15 uur werken stort. Maar uiteindelijk ben ik dat al gewoon van lange dagen te doen. Het wordt wat puzzelen maar het lukt.” Filiep is dezer dagen druk bezig om zijn bakkerskennis ‘af te stoffen’. “Het is tenslotte 28 jaar geleden dat ik die heb gevolgd. Maar het is als rijden met een fiets, je verleert dat niet. En de leverancier waar ik mijn bloem aankoop, stuurt deze week iemand om samen nog even alle nieuwigheden te overlopen.”

De kerkgemeenschap hoeft alvast niet te vrezen dat Filiep de parochianen in de kou zal laten staan: hij hoeft maar de straat over te steken en hij zit in de Sint-Pieterskerk.