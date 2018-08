"Gevaarlijk? Meer blessures met voetballen" PILOOT DROPT ZOON EN KLEINZOON, ALLEBEI PARACHUTISTEN, UIT VLIEGTUIG JOYCE MESDAG

01 augustus 2018

02u32 0 Kuurne Grootvader Reginald Beyls (74) uit Moorsele en zoon Nico (46) en kleinzoon Jari (19) uit Kuurne delen een ietwat speciale passie. Ze zoeken het in iets hogere sferen dan de doorsnee familie: piloot Reginald brengt parachutisten Nico en Jari de lucht in om ze boven het vliegveld in Moorsele te droppen.

Reginald was tijdens zijn carrière piloot bij een Zwitserse vliegtuigmaatschappij. Sinds hij met pensioen is, vliegt hij 30 dagen per jaar parachutisten de lucht in op het vliegveld van Moorsele. "Op een dag ga ik wel 20 keer de lucht in. Of mij dat niet verveelt, altijd maar datzelfde toertje? Zeker niet, elke vlucht is anders: ik heb telkens andere mensen aan boord, de weersomstandigheden zijn elke keer anders,... en het is een uitdaging om telkens je passagiers op het perfect juiste moment op de juiste plaats te droppen. Ik zou het niet willen missen."





Reginald heeft zo nu en dan wel eens een heel waardevolle 'cargo' mee, dan dropt hij onder meer zoon Nico en kleinzoon Jari boven de Moorseelse velden. "Als tiener ging ik wel eens mee met mijn pa op de vluchten die hij toen al deed om para's de lucht in te brengen. Ik wilde toen al zo graag eens springen. Het mocht niet", lacht Nico. "Pa vond het te gevaarlijk. Jaren later heb ik dan toch mijn zin doorgedreven. Het materiaal is tegenwoordig zó geëvolueerd, dat er enkel nog iets kan mislopen als je zelf een fout maakt. En dat kan je even goed in het verkeer ook."





Nico is aan de slag als instructeur. "Ik vind het tof om anderen die nog nooit gesprongen hebben, mee te nemen voor de eerste keer en hen daarna ook op te leiden tot ze alleen mogen springen."





Jari wilde 3 jaar geleden ook leren parachutespringen. "Of ik mij niet een kléin beetje zorgen maakte? Natuurlijk wel", zegt papa Nico. "Het blijft een risicosport, uiteindelijk. Maar hoe hypocriet zou het zijn van mij, mocht ik mijn zoon verbieden om de sport te kiezen die ik zelf beoefen? En hij heeft intussen al meer blessures gehad bij het voetballen dan bij het parachutespringen."





De eerste sprong van Jari beleefden grootvader Reginald en vader Nico van op de eerste rij. Nico was de instructeur van dienst en Reginald vloog het tweetal als piloot de lucht in. "Ik denk dat mijn vader nog het meest nerveus was van ons drie", zegt Nico. "Mijn pepe heeft ooit één keer gesprongen", weet Jari. "Héél lang geleden en alleen maar omdat het moest, wilde hij piloot zijn voor de para's. Sindsdien heeft hij het niet meer gedaan."





2.000 sprongen

Nico heeft intussen een kleine 2.000 sprongen op zijn teller staan. Daar kan Jari met zijn 53 sprongen alleen nog maar van dromen. "Ik kijk best wel op naar mijn pa, hij weet enorm goed waar hij mee bezig is." "Het is echt tof dat we een hobby kunnen delen", zegt Nico. "Dat vinden ongetwijfeld elke vader en zoon in die situatie, of het nu valschermspringen, voetballen of fietsen is."