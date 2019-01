"Een schepen van Geluk: het is nu al een goed idee" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Joyce Mesdag

09 januari 2019

07u18 0 Kuurne Je vindt Bram Deloof (37) dezer dagen met een brede glimlach achter zijn bureau. Terecht ook. Als nieuwbakken Kuurns schepen van Geluk mag dat wel: gelukzaligheid uitstralen. "Mensen mogen dat 'zever' vinden, die bevoegdheid. Maar als ik zie wat het losmaakt, dan denk ik: 'verdorie, dat was een goed idee'."

'Geluk' is een abstract begrip. Je zou je durven afvragen wat het tussen een rijtje concrete bevoegdheden zoals 'sport', 'financiën' en 'jeugd' doet. "Het alledaagse leven wordt er niet gemakkelijker op", zegt Bram Deloof (N-VA).

"Alles moet sneller en sneller gaan, we hebben steeds minder tijd, jobs worden complexer, er wordt steeds meer van ons verwacht,... Dat zijn allemaal zaken waar wij als gemeente maar weinig aan kunnen doen. Maar de paar dingen waar wij wél het verschil mee kunnen maken, die willen we dan ook doen. Door straatcomités te ondersteunen, zodat mensen elkaar leren kennen, er zo misschien nieuwe vriendschappen ontstaan en ze zich thuis voelen in hun buurt. Door er mee voor in te staan dat er nu en dan iets gebeurt in hun gemeente, zodat onze inwoners hun gedachten kunnen verzetten. En door te zorgen dat er faciliteiten zijn waar ze aan sport kunnen doen, bijvoorbeeld. Geluk strekt zich over alle bevoegdheden uit."

Smile

"Je mag dat quatsch vinden, dat we Geluk tot een bevoegdheid hebben gebombardeerd, dat is ieders goed recht. Maar het toont wel aan dat we belang hechten aan het welzijn van onze inwoners, dat we het belangrijk vinden dat ze gelukkig zijn, en dat wij er alles aan zullen doen om dat gevoel te vergroten. Over 'geluk' worden universitaire studies gedaan en boeken geschreven: wat het betekent, wat het doet met een mens, en hoe je geluk kan vergroten. Mocht het zo'n zever zijn, zouden die slimme mensen zich daar ook niet over buigen, denk ik zo."

"Inwoners spreken me erover aan op straat. Bij het eerste woord dat ze zeggen, verschijnt er al een brede 'smile' op hun gezichten. Gesprekken starten over hetgene waar je wel gelukkig over bent, en zo werken naar een oplossing voor dat ene puntje waar je ontevreden over bent, levert gegarandeerd sneller oplossingen op."

'Harde' N-VA

Je kan het misschien gek vinden dat net Bram Deloof naar voren werd geschoven om binnen het schepencollege de bevoegdheid Geluk op te nemen. N-VA heeft immers een eerder 'harde' reputatie. "Zelf vind ik dat niet vreemd, neen. De link met 'welzijn' en 'sociaal beleid' is gemakkelijk gelegd, en die behoren ook tot mijn bevoegdheden de komende jaren. Ik zou het dus zelfs een logische beslissing durven noemen. N-VA is ook best wel een sociale partij. Wij geven óók kansen aan mensen die het moeilijk hebben, aan wie door tegenslagen een duwtje in de rug moet krijgen om terug overeind te krabbelen. Maar wij geven niet ontelbaar veel kansen aan wie die niet grijpt. Daarin verschillen we van andere partijen."

Cirque du Soleil

Bram Deloof ziet er soms misschien wat nors uit - die opmerking krijgt hij wel eens, toch durft hij zichzelf ook wel zachtaardig te noemen. "De voorbije zes jaren van mijn OCMW-voorzitterschap hebben me zelfs nog wat zachter gemaakt. Een voorbeeld? Afgelopen zomer hebben we de tickets betaald waarmee een van onze gezinnen in Kuurne naar Cirque du Soleil kon gaan kijken. Een vakantie zit er voor hen al jaren niet in, dus dit was voor hen hún uitstap. Op 1 september kwam in de klas dan de traditionele vraag waar iedereen op reis geweest was. Het dochtertje van dat gezin kon die dag honderduit vertellen over Cirque du Soleil, want haar klasgenoten kenden dat niet. Had je mij zes jaar geleden gevraagd of het OCMW tickets voor Cirque du Soleil moet betalen, had ik zonder aarzelen 'neen' gezegd. Nu zeg ik overtuigd dat zoiets in bepaalde gevallen zeker moet kunnen."

Zelf durft Bram Deloof zich gelukkig noemen. "Mijn gezin is mijn hoogste goed. Ik geniet ervan om mijn kinderen Vic (11) en Fien (9) te zien opgroeien. Verder haal ik geluk uit afspreken met vrienden, sporten, de uitdagingen in mijn beide jobs (Deloof werkt ook bij Esterline, red.). Ik prijs me gelukkig dat we allemaal gezond zijn. Wat ik mezelf wel nog wat meer toewens, is sneller tevreden zijn met de kleine dingen in het leven. En heel misschien kan ik nog wat werken aan mijn knuffelgehalte", lacht Deloof.

Schepen Els Verhagen van Groen zal de bevoegdheid Geluk vanaf 2022 op zich nemen. (JME)