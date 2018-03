"Deur bleef dicht, maar ik hoorde haar" CHAUFFEUR REDT BEJAARDE DAME DIE HIJ MOEST OPPIKKEN HANS VERBEKE EN JOYCE MESDAG

16 maart 2018

03u01 0 Kuurne Een chauffeur van dienstenchequebedrijf Comforte heeft gisterenmorgen allicht het leven gered van een bejaarde vrouw. Hij belde de politie toen ze de deur niet opendeed. De vrouw was gevallen en raakte niet meer overeind.

Besim Vitija, een 53-jarige man van Kosovaarse afkomst die al een hele tijd in ons land woont en werkt, reageerde gisteren alert toen hij in de Kerkstraat in Kuurne alweer geen gehoor kreeg bij een dame van in de tachtig die hij moest ophalen.





"Ik verzorg personenvervoer voor het dienstenchequebedrijf Comforte", legt de man uit. "Sinds een tijdje haal ik elke morgen een bejaarde dame op, om ze naar het ziekenhuis in Kortrijk te brengen waar haar man is opgenomen. Zo ook woensdag. Maar ik vond het toen een beetje eigenaardig dat ze de deur niet openmaakte." Besim klopte op alle vensters en riep naar de dame, maar kreeg geen antwoord. "Het deed me vermoeden dat ze niet thuis was", zegt de man. "Het gebeurt sporadisch dat mensen ons vergeten te verwittigen als ze door iemand anders opgehaald worden. Ik hoopte dat het zoiets was. Maar mijn ongerustheid verdween niet helemaal. Woensdag ben ik nog drie keer langsgegaan, maar zonder resultaat." Gisterenmorgen was er bij Comforte ook een rit geboekt voor de dame in kwestie. "Maar weer deed ze de deur niet open", zegt Besim, die opnieuw op alle ramen begon te kloppen. "Plots hoorde ik beweging in de woning. Maar omdat de voordeur dicht bleef, heb ik de politie gebeld. Ik voelde dat de vrouw in nood verkeerde en hulp nodig had." Besim had het bij het rechte eind. De politie besloot er de brandweer bij te halen om via de achterdeur binnen te geraken in de woning.





Daarop troffen de hulpdiensten de bewoonster aan op de keukenvloer. "Ze was door een stoel gezakt", weet Besim. "Allicht gebeurde dat dinsdagavond al. De dame was fel verzwakt, ze kon niet meer op haar benen staan. Met een ziekenwagen werd ze naar het AZ Groeninge overgebracht. In afwachting van de komst van de ambulance verzamelde ik in haar woning nog wat persoonlijke spullen die ze nodig had in het ziekenhuis."





Geen held

Naar verluidt, maakt de bejaarde vrouw het relatief goed. "Ik ben blij voor haar", reageert Besim, "maar noem mij geen held. Ik deed gewoon wat iedereen zou moeten doen in zo'n situatie. Bij oudere mensen weet je sowieso dat de kans groter is dat hen iets overkomt. Wat extra alertheid is dan ook geen overbodige luxe", besluit de Kuurnenaar.