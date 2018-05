Wijkfeesten De Biest toe aan gouden jubileum 01 juni 2018

02u45 0 Kruishoutem In Kruishoutem wordt vandaag de 50e editie van de wijkfeesten De Biest op gang geschoten. "Ons doel is nog steeds hetzelfde: de inwoners van onze uitgestrekte wijk bij elkaar krijgen", vertelt Frederick Van de Weghe.

Wijkcomité De Biest startte 50 jaar geleden met het organiseren van enkele activiteiten om de bewoners dichter bij elkaar te brengen. Vijftig jaar later is het jaarlijkse feestgebeuren uitgegroeid tot een driedaagse, waarvan het startschot al vandaag weerklinkt. "We starten traditioneel met een wandeltocht", zegt Frederick. "Er zijn routes uitgestippeld van zes, twaalf en achttien kilometer."





Er kan vrij gestart worden tussen 8 en 15 uur aan de feesttent die werd opgetrokken in de Waregemsesteenweg ter hoogte van het huisnummer 144. Vanavond is er vanaf 17.30 uur ook een gratis afterworkparty in de tent met ludieke randanimatie.





Vinkenzetting

"Zaterdag start met een vinkenzetting. In de namiddag staat de Biest Run op het programma. Er is een kidsrun om 15 uur. Volwassenen starten om 16 uur en kunnen kiezen uit 3, 6, 9 of 12 kilometer."





Na de misdienst op zondag opent om 11 uur de aperitiefbar en kan je aanschuiven voor een eetfestijn met warme beenhesp of balletjes in tomatensaus voor de kinderen. Om 14.30 uur is er tot slot nog een optreden van The Covrettes. (TVR)