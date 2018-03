Wekenlang knutselen voor eierworp 22 maart 2018

02u37 0 Kruishoutem Grabbelen naar de prijzen van de eierworp op paasmaandag is de verdienste van een gemotiveerde groep vrijwilligers. Met engelengeduld knutselden zij de voorbije weken aan honderden parachuutjes.

Dat de organisatie van een vijfdaagse feestmarathon zoals de Gulden Eifeesten heel wat voorbereiding vraagt, hoeft geen betoog. Een bijzonder tijdrovende bezigheid is het bevestigen van eitjes aan zelfgemaakte parachutes voor de mini-eierworp voor kinderen op zaterdag en de eierworp vanuit de Sint-Eligiuskerktoren op paasmaandag, de apotheose, zeg maar, van de Gulden Eifeesten.





Het Gulden Eicomité kan hiervoor rekenen op de steun van Eddy Dhondt en Christiaan van Daele die samen de 1.000 plastieken eitjes gemaakt hebben. Sinds de krokusvakantie zijn Bernadette Van der Heyden, Brigitte Geysens, Yvette Ruttyn, Yolande Verstraeten, Francien D'Huyvetter en Tinneke Meirlaen op hun beurt dan weer twee namiddagen per week in de weer met papiertjes vouwen, koordjes snijden en kleven, en chocoladen eitjes samen met een briefje in een plastic paasei klikken. "Wij doen ongeveer een kwartier per afgewerkte parachute. Eigenlijk is alles precisiewerk. Als de parachute niet goed gevouwen is, zal die ook niet openen", klinkt het. Dit jaar heeft het Gulden Ei, dat traditioneel als laatste naar beneden daalt, een waarde van 250 euro. Verder zitten er nog eitjes tussen met een waarde van 100, 50 en 25 euro. Andere prijzen zijn onder andere een ballonvaart, verse eieren en kookboeken.





(TVR)