Vrouw gewond na klap tegen bakstenen duiker 23 april 2018

04u34 0 Kruishoutem In de Kasteelstraat in Kruishoutem is zaterdagnamiddag rond één uur een vrij zwaar verkeersongeval gebeurd.

Een 52-jarige vrouw uit Zingem reed er met haar auto in de richting Kruishoutem, toen ze om een nog onbekende reden van de weg afweek. Haar auto kwam links in de berm terecht en botste er tegen een bakstenen duiker.





Naar ziekenhuis

Een ploeg van de brandweerpost moest de bestuurster uit haar verhakkelde auto bevrijden. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar en is naar het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze gebracht. Als gevolg van het ongeval moest het verkeer in de Kasteelstraat een tijd over één rijstrook. (DCRB)