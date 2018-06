Vrijwilligers in nieuwe campagne tegen zwerfvuil 23 juni 2018

02u28 0 Kruishoutem "Net is fijn. Hou het rein." Dat is de leuze die de Mooimakers-vrijwilligers van Kruishoutem willen meegeven. Zij zijn vanaf nu te zien op grote borden langs gewest- en invalswegen om een gezicht te geven aan wie vrijwillig meewerkt aan een nette omgeving.

Samen met afvalintercommunale Imog en de Mooimakers gaat het bestuur van Kruishoutem voor een nette gemeente. "De straatvuilnisbakken worden aangepakt en we voeren actie op de belangrijkste hotspots van zwerfvuil en sluikstort", zegt milieuschepen Kristof Callens (CD&V). "Daarnaast drijven we de controles op zwerfvuil en sluikstort op en zetten we waar nodig camera's in. In deze geïntegreerde aanpak speelt ook participatie een heel belangrijke rol. Met deze zeven bermborden met Mooimakers-vrijwilligers willen we niet enkel sensibiliseren, maar ook een gezicht geven aan wie zich hiervoor dagelijks inzet."





32 vrijwilligers

In Kruishoutem zijn 32 Mooimakers-vrijwilligers actief in weer en wind om zwerfvuil op te ruimen. Elke Mooimaker neemt een aantal straten, pleinen en wegen voor zijn rekening en ruimt minstens elf keer per jaar het achtergelaten zwerfvuil en sluikstort op. "Kruishoutem is de enige gemeente in Vlaanderen die hiermee een gebieddekkende werking van vrijwilligers heeft."





Imog ondersteunt de vrijwilligers met opruimmateriaal zoals grijpers, vuilzakken, handschoenen en een kleine financiële vergoeding. (TVR)