Vriendenkring 'De Biest' schenkt 1.200 euro aan Heuvelheem 01 februari 2018

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Heuvelheem in zaal De Mastbloem heeft het buurtcomite De Biest opnieuw een geldelijke schenking gedaan aan Heuvelheem, een dagverblijf voor volwassenen met een verstandelijke beperking te Wannegem-Lede. Een cheque van 1.200 euro werd overhandigd ter sponsering van het project voor veiligheidskledij voor de bewoners. De overhandiging gebeurde in aanweizgheid van de lokale Eikoningin Celine Van Glabeke die in Heuvelheem tewerkgesteld is.





(MAN)