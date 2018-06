Voor het eerst ook boerenmarkt tijdens avondmarkt 06 juni 2018

Om de lokale bevolking dichter bij de lokale land- en tuinbouwproducenten te brengen, organiseert de gemeente Kruishoutem voor het eerst een 'boerenmarkt', gekoppeld aan de Unizo-avondmarkt op maandag 2 juli op het Nieuw Plein. Alle land- en tuinbouwbedrijven van Kruishoutem en Zingem en sectorgebonden bedrijven in omliggende gemeenten kunnen deelnemen. "We hopen dat elk deelnemend bedrijf daar uitpakt met eigen producten/diensten om zo de mensen van Kruisem kennis te laten maken met wat lokaal wordt geproduceerd of wat er op lokale bedrijven te beleven valt", vertelt schepen van land- en tuinbouw Robrecht Bothuyne (CD&V). "Dit kan met een verkoopstand of met een informatieve stand. Ook particulieren of verenigingen met een sectorgebonden lokaal aanbod zoals bijvoorbeeld imkers zijn welkom." Bedrijven die willen deelnemen kunnen zich inschrijven door te mailen naar welzijnszaken@ kruishoutem.be. (TVR)