Volkswagen Up is (Ei)koningin waardig 27 januari 2018

03u18 0 Kruishoutem Het Gulden Eicomité is de zoektocht naar de 56ste Eikoningin gestart en die verloopt voor het eerst sinds lang bijzonder vlot. Zo hebben zich al 25 meisjes ingeschreven. De winnares rijdt dit jaar naar huis met een Volkswagen Up.

Het meisje dat dit jaar op paaszondag tot Eikoningin wordt gekroond, zal naar huis rijden met een gloednieuwe Volkswagen Up. Dat werd gisteren bekendgemaakt bij garage Vanhoonacker in Kruishoutem. "In tegenstelling tot bij vele andere verkiezingen, mag de winnares de wagen voorgoed houden. Dat vergt een grote financiële inspanning, maar gelukkig krijgen we nu de steun van garage Vanhoonacker", vertelt persverantwoordelijke Lander Piens van het Gulden Eicomité.





Gebrek aan Eierboeren

"Aan kandidates is er dit jaar trouwens geen gebrek. Er hebben zich nu al zo'n 25 meisjes ingeschreven. Door de grote interesse organiseren we op 5 februari een tweede preselectie in het cultureel centrum De Mastbloem. De bedoeling is om uiteindelijk zo'n 15 meisjes over te houden om er een mooie verkiezingsavond van te maken." Aan kandidaat-Eierboeren is er wel nog een gebrek. Inschrijven kan via





www.guldeneifeesten.be. (TVR)