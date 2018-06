Voetbal op groot scherm in De Mastbloem 30 juni 2018

In Kruishoutem vindt maandag vanaf 17.30 uur de traditionele avondmarkt plaats. Om 19 uur speelt de Harmonie Sint-Cecilia zijn jaarlijkse concert. Dit alles op en rond het Nieuw Plein. Nieuw dit jaar is de boerenmarkt, waar elf kraampjes van land- en tuinbouwbedrijven uit de buurt hun lokaal geproduceerde producten aanbieden. Verder is ook de avondmarktloop en de traditionele boekenverkoop van de bibliotheek. De match van de Rode Duivels tegen Japan kan om 20 uur op groot scherm gevolgd worden in de grote zaal van het cultureel centrum De Mastbloem. Het jeugdhuis zorgt er voor de nodige bediening en opent de deuren om 19.45 uur. Na de match speelt de coverband 'Fox and the Bullocks' de nacht in op het grote podium op het Nieuw Plein. (TVR)