Vluchtmisdrijf "uit schrik voor echtgenote" 26 mei 2018

T. V. (55) uit Kruishoutem is veroordeeld tot een boete van 1.360 euro en 2 maanden rijverbod nadat hij op de Deinsesteenweg een gevel ramde en vluchtmisdrijf pleegde. "Ik was bang voor de reactie van mijn vrouw", klonk het. T. V. was in december iets na middernacht naar de nachtwinkel gereden om sigaretten, maar miste in de terugrit zijn afslag naar de Bunderstraat. Hij botste tegen de woning van Eva Rogge. Zij was niet thuis, maar een getuige zag dat de man de moeite niet deed om uit te stappen en er met zijn ernstig toegetakelde wagen vandoor ging. Echter, de nummerplaat was van zijn auto gevallen. De schade loopt op tot 35.000 euro. "Mijn woning wordt nog gestut", zucht de bewoonster. "De voorgevel moet afgebroken en weer opgebouwd worden." (TVR)