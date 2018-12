Vijftig films nemen deel aan eerste filmfestival in De Mastbloem Ronny De Coster

05 december 2018

17u24 0 Kruishoutem In CC De Mastbloem Kruishoutem vindt volgend weekend een heus filmfestival plaats. Voor de eerste editie van deze filmwedstrijd zijn er vijftig deelnemers: 45 kortfilms in alle genres en vijf éénminuutfilms.

FilmFest 2018 is een initiatief van nab 2.0, een vereniging voor en door amateurcineasten. “We willen cineasten inspireren en motiveren om hun films naar een hoger niveau te brengen. Om hen daarbij te begeleiden, organiseren we opleidingen en workshops in camera-, montage- en sonorisatietechnieken”, zegt pr-medewerkster Michelle Cooreman.

De cineasten zelf komen uit heel Vlaanderen en Brussel, maar om de laureaten te bepalen heeft de organisator lokale juryleden gezocht. Het zijn de Kruishoutemse auteur Marc de Bel, filmmaker Stephanie Caset en Waregemse fotograaf Piet Eggermont.

Gratis toegang

De projecties zijn vrij toegankelijk voor iedereen en lopen van vrijdag 7 december (19 tot 20.30 uur), over zaterdag 8 december (9.30 tot 20.30 uur) tot zondag 9 december (9.30 tot 17 uur).

Er zijn pauzes voorzien om de innerlijke mens te sterken en een praatje te maken met de cineasten en collega’s uit andere filmclubs.

Meer info: www.nab2.be