Verpleegster zwalpt met 2,58 promille over weg 02u56 3

Een verpleegster is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 2.000 euro nadat ze in Kruishoutem aan hoge snelheid met haar wagen over de weg zwalpte en via het fietspad een inhaalmanoeuvre uitvoerde. De dame reed hierbij ook een verkeersbord omver, maar reed gewoon door. Ze werd echter al snel onderschept door een politiepatrouille. Bij de blaasproef bleek ze maar liefst 2,58 promille alcohol in het bloed te hebben. Naast de geldboete kreeg de dame 2,5 maanden rijverbod opgelegd. Haar rijbewijs krijgt ze pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven.





(TVR)