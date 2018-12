Vernieuwing Kruishoutemse Markt en omliggende straten kost anderhalf jaar werk en 6 miljoen euro Ronny De Coster

11 december 2018

20u54

Bron: Eigen berichtgeving 2 Kruishoutem De plannen voor de herinrichting van de Kruishoutemse Markt en omliggende straten zijn klaar. Dit wordt allicht het grootste project dat het bestuur van de nieuwe gemeente Kruisem de komende jaren tot een goed einde moet brengen. De werkzaamheden zullen naar schatting anderhalf jaar duren. Kostprijs: 6 miljoen euro, waarvan één vierde te betalen door de gemeente.

Nadat Kruishoutem al het Nieuw Plein en de aanpalende Blekerijstraat liet renoveren, komt het eigenlijke centrum van de gemeente aan bod: de Markt en de straten die ermee verbonden zijn.

“We gaan qua materiaalkeuze werken in dezelfde stijl als op het Nieuw plein. Voetpaden laten we uitvoeren in kleiklinkers, terwijl het wegdek in beton wordt aangelegd”, voorziet schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V).

Meer parkeerplaatsen

“De herinrichting van de Markt zal de parkeercapaciteit ervan lichtjes verhogen. Het zogenaamde ‘bankenstraatje’, dat parallel loopt met de Hoogstraat, verdwijnt. De plaats die daardoor vrijkomt, kunnen we gebruiken voor ruimere terrassen. Ook aan de overkant, ter hoogte van ’t Kloefke, komt een groter terras. We verplaatsen er ook het oorlogsmonument. Nu staat het een beetje weggestopt in de hoek. Het krijgt een meer centrale plaats op het plein”, voorziet de schepen.

Straten errond

Samen met de Markt gaan ook enkele straten die erop uitgeven in een nieuw kleedje. “Zoals dat in enkele andere straten richting Markt al het geval is, krijgt ook de Winston Churchillstraat meer de aanblik van een dreef: we laten er bomen planten. Groen maakt een straat niet alleen sfeervoller, maar doet ze ook nauwer lijken, waardoor weggebruikers de neiging hebben om trager te rijden”, motiveert Bothuyne die ingreep.

Nieuwe rotonde

De graafmachines rukken ook op richting Pastoriestraat en gaan via de Hoogstraat tot op het kruispunt van de Oudenaardse- en Anzegemsesteenweg. “Dit is vandaag een zeer onveilig verkeerspunt, vooral voor fietsers. Daarom legt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen op die plaats een rotonde”, legt de schepen uit.

6 miljoen euro

De vernieuwing van de dorpskern van Kruishoutem zal 6 miljoen euro kosten, maar is geen zaak van de gemeente alleen. In de eerste plaats is dit een afwateringsdossier: Auquafin legt in de betrokken straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Wegen en Verkeer en de gemeente nemen de heraanleg van de wegen en pleinen voor hun rekening. De gemeente zal er naar schatting anderhalf miljoen euro voor betalen.

Anderhalf jaar werk

Nu de plannen klaar zijn, start de zoektocht naar een aannemer. “We hopen dat die na Pasen aan de slag kan gaan en rekenen dat het anderhalf jaar zal duren om deze make-over van ons centrum te realiseren. Het werk is zo uitgebreid, dat er zal gewerkt worden in negen fasen. De timing kunnen pas precies bepalen als de aannemer bekend is. Sowieso komen er nog informatierondes voor de bewoners en ook voor handelaars en bedrijven. En het is alvast de bedoeling, dat ons centrum tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft”, neemt schepen Bothuyne zich voor.