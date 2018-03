Vernieuwd comité geeft startschot Eifeesten KINDERNAMIDDAG EN AFTERWORKPARTY ZIJN NIEUWIGHEDEN THOMAS VANDEWALLE

03 maart 2018

02u46 0 Kruishoutem Met de voorstelling van de finalisten voor de verkiezingen van Eikoningin en Eierboer heeft het Gulden Eicomité gisterenavond het startschot gegeven voor de 64ste Eifeesten. Grootste vernieuwing in het programma is een kindernamiddag op zaterdag. Ook de start van de feesten wordt vervroegd met een aferworkparty op vrijdag.

De Gulden Eifeesten vernieuwen en hedendaagser maken om de toekomst van het folklorefeest te garanderen. Dat was de missie van het sterk vernieuwde Gulden Eicomité dat gisterenavond het programma van de 64ste Eifeesten voorstelde in de garage Vanhoonacker. "Het was een moeilijke evenwichtsoefening, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om een mooi programma samen te stellen", zegt burgemeester Joop Verzele die sinds kort de nieuwe voorzitter is van het Eicomité. Het startschot van de feesten wordt dit jaar iets vroeger gegeven op vrijdag 30 maart met een afterworkparty. "Om iedereen te motiveren om vroeg aan de Gulden Eifeesten te beginnen, krijgt elke bezoeker een gratis drankkaart. De afterworkparty vloeit over naar de traditionele paasparty, waar we net als vorig jaar een dj-battle organiseren tussen de jeugdraden van Kruishoutem en Zingem."





Kindernamiddag

De grootste vernieuwing in het programma vinden we op zaterdag. De verkiezing van Eierprins en Eiprinses is uitgebreid naar een volledige kindernamiddag met in de feesttent optredens van De Bende en Piet Piraat, gevolgd door de kindereierworp. Op zaterdagavond staat traditioneel de verkiezing van Eierboer op het programma. Voor deze verkiezing zijn er vijf kandidaten, die allemaal in Kruishoutem wonen: Rudi Van De Cauter, Skrin Pothé, Kristof De Bruyne, Hannes De Wandel en Tuur Van Lerberghe. Hoogtepunt in het programma wordt ongetwijfeld de verkiezing van de 56ste Eikoningin op zondagavond. De organisatoren konden dit jaar rekenen op veel belangstelling voor de verkiezing en selecteerden twaalf meisjes, waarvan vier uit onze regio: Charlotte Van Lare en Hanne De Milt uit Kruishoutem, Emeraude Doom uit Zingem en Laura Van Der Haegen uit Huise. De verkiezingsavond krijgt de nodige feestgarantie met De Romeo's en de winnares mag naar huis rijden met een nieuwe Volkswagen Up.





Foodtruckfestival

Net als vorig jaar organiseert het Eicomité op paasmaandag een oldtimergebeuren en een foodtruckfestival. Bart Kaëll, de covergroep Plugged en The Amazing Flowers moeten in de namiddag het volk opwarmen voor de traditionele eierworp uit de kerktoren. De dinsdag van de Eifeesten wordt opnieuw een volksfeest. Dit jaar tekenen Jacky Lafon en Filip Piens present.