Vergeten kookpot op fornuis vat vuur 16 augustus 2018

Een ploeg van de Kruishoutemse brandweerpost moest afgelopen dinsdagavond uitrukken naar een huis in de Wortegemstraat in Nokere. De bewoonster was er een kookpot op het fornuis uit het oog verloren. Die kookpot vatte vuur, maar kon gelukkig snel geblust worden door de opgeroepen brandweer. De schade bleef beperkt en gewonden vielen er niet.





(DCRB)