Veldrijders openen nieuw fietsparcours op Kerkakkers

Kruishoutem In Kruishoutem werd het nieuwe technisch fietsparcours op de Kerkakkers geopend in aanwezigheid van veldrijders Jolien Verschueren en Tim Merlier. Samen met de kinderen die het sportkamp in de kerstvakantie volgen, legden zij de eerste rondjes op het gloednieuwe parcours af.

"Op de Kerkakkers kan je terecht voor voetbal, tennis, beachvolleybal en de Finse piste. Vandaag voegen we daar een uitdagend parcours aan toe voor cyclo-crossers en mountainbikers", vertelt sportschepen Robrecht Bothuyne (CD&V).





"Het mooie is dat we dit zelf, met onze eigen technische dienst aangelegd hebben. En dit op advies van onze eigen veldrijders Jolien en Tim." Het parcours is ongeveer 650 meter lang en bestaat uit balkjes, een steile brug, een heuvelzone, een wasbord en een zandbak. Het parcours is voor iedereen toegankelijk en zal als uitbreiding opgenomen worden in de permanente Kruishoutemse mountainbikeroute die vlakbij de Kerkakkers loopt. Daarnaast zal het ook dienst doen als oefenparcours voor mountainbike-initiaties en sportkampen die door de sportdienst van Kruishoutem georganiseerd worden. (TVR)