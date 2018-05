VC Nokere-Kruishoutem neemt afscheid van clubspelers Philippe, Sebastien en Vincent 23 mei 2018

02u30 0

Een week na de kampioenenpret op Sparta Bevere, waardoor voetbalclub VC Nokere-Kruishoutem promoveert van 3de naar 2de provinciale, was er de laatste wedstrijd in de clubkleuren voor 3 trouwe clubspelers. Kapitein Philippe Viaene ( 34), Sebastien Beels (34) en Vincent Vanden Brambussche (29) zetten immers een punt achter hun voetbalcarrière. Het trio werd voor aftrap van de laatste competitiematch tegen Zottegem B in de bloemen gezet en op een applaus getrakteerd door de toeschouwers.





(MAN)