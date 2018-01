Vals Facebookprofiel om dates te versieren 27 januari 2018

03u15 0 Kruishoutem Een 47-jarige man heeft zich in de correctionele rechtbank van Oudenaarde verantwoord voor valsheid in informatica. De man benaderde vrouwen via een fictief vrouwelijk profiel op Facebook om zo een afspraakje te versieren.

Onder een vrouwelijk pseudoniem vroeg de beklaagde aan vrouwen of ze geïnteresseerd waren om een goede man te leren kennen. Antwoordden de vrouwen positief, dan gaf hij hen zijn eigen contactgegevens. De vrouwen wisten al die tijd niet dat hij ook het fictieve profiel hanteerde. Toch was er volgens de advocaat van de beklaagde weinig aan de hand. "De rol van de fictieve vrouw was beperkt. De meeste communicatie en het geflirt gebeurden onder de eigen naam van mijn cliënt. Volgens ons was er geen bedrieglijk opzet." De procureur was het daar niet mee eens. Gelet op het aanzienlijke strafblad van de beklaagde vorderde het Openbaar Ministerie een celstraf van één jaar en een geldboete van honderd euro. De rechter zal oordelen op 22 februari. (LDO)