Vakantiewerking Eiernest zoekt vrijwilligers 25 april 2018

02u54 0

Vakantiewerking Eiernest in Kruishoutem is op zoek naar vrijwilligers vanaf 16 jaar om kinderen de vakantie van hun leven te bezorgen. De vrijwilligers organiseren en begeleiden activiteiten, begeleiden het middagmaal, 10-uurtje en 4-uurtje, leggen contacten met de ouders en entertainen de kinderen. In ruil kan men rekenen op een vrijwilligersvergoeding. Geïnteresseerden kunnen mailen naar eiernest@vdkomma.be of bellen naar 0498/29.27.06. (TVR)