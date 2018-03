U-elfjes winnen quiz voetbalclub 07 maart 2018

Achttien teams traden aan in de 2e editie van de algemenequizavond voor teams van vier, georganiseerd door voetbalclub Nokere/Kruishoutem in de voetbalkantine.





Jeugdtrainer Thomas De Bruyne deed de presentatie en twee teams eindigden met evenveel punten zodat de schiftingsvraag bepaalde dat de eerste prijs naar het team "U elfjes" ging. Teamleden zijn Wim Suys, Lorenzo Vandeputte, Kristof Haeck en Jeroen Bert. Ze haalden het van "KVC U35" en "Dimi & The Devils". We zien de top drie verenigd.





(MAN)