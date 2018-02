Tweedaags eetfestijn 'De Bolhoeden' 06 februari 2018

Om de organisatie van hun feestweekend in augustus, met ondermeer een rommelmarkt en twee wielerwedstrijden, te ondersteunen richt feestcomité 'De Bolhoeden' opnieuw een tweedaags eetfestijn in. Het gaat door in zaal Elckerlyc aan de Passionistenstraat op zaterdagavond 10 februari van 18 tot 21 uur en zondagmiddag 11 februari van 12 tot 15u30. Zaterdag is het een Breugelmaal met kazen en verfijnde vleeswaren en zondag serveert men Spare Ribs of Roti met frietjes. Kaarten aan 15 euro bij Marnix Mehuys, Duifhuisstraat 15 of telefonisch via 09/386.36.46.





(MAN)