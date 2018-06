Twee zwaargewonden na frontale klap 12 juni 2018

Twee auto's zijn gisteravond frontaal op elkaar gebotst in een bocht op de Olsensesteenweg, de verbinding tussen het centrum van Kruishoutem en de autosnelweg E17. Eén van de auto's was over de middenstreep gereden. De brandweer moest één van de bestuurders uit zijn verhakkelde wagen bevrijden. Beide bestuurders raakten bij de crash zwaargewond. Ze zijn afgevoerd naar het Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Waregem. Als gevolg van het ongeval en in afwachting van de evolutie van de toestand van de slachtoffers bleef de Olsensesteenweg urenlang afgesloten voor alle verkeer. (DCRB)