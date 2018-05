Twee voetbalboeken in aanloop naar WK MARC DE BEL GEEFT AFTRAP IN REGENBOOGSTADION THOMAS VANDEWALLE

24 mei 2018

02u38 0 Kruishoutem Kruishoutems jeugdauteur Marc de Bel (64) heeft gisteravond in het Regenboogstadion in Waregem twee boeken met voetbal als gemeenschappelijk thema voorgesteld: een gloednieuwe en een heruitgave van 'De Katten van Kruisem'. "De voetbalmicrobe zit diep" knipoogt de auteur die de aftrap mocht geven van de match tegen Lokeren.

De link tussen voetbal en de populaire jeugdauteur is niet ver gezocht. Marc de Bel stond ooit zelf voor de keuze om professioneel te voetballen. De Bel schopte het zowaar tot de beloftenploeg van eersteklasser Waregem. "Maar ik heb het zelf verknald", vertelt de Bel. "Ik zat op internaat op de normaalschool. Op donderdag mocht ik uitzonderlijk de school verlaten om te trainen. Een keer ben ik naar mijn lief gegaan. Toen de trainer daarachter kwam heeft hij me uit het team gezet. Het was vrijen of trainen. Ik koos voor het eerste en heb me dat geen seconde beklaagd, want dat toenmalige lief is nog altijd mijn vrouw."





Marc de Bel speelt wel nog wekelijks zaalvoetbal, in een team waar ook zijn zonen én zijn kleinzoon deel van uitmaken. In de twee voetbalboeken spelen dan ook niet geheel toevallig jongeren én een voetballende opa de hoofdrol.





Rode Duivels

Zijn gloednieuwe boek 'Mijn opa is een Rode Duivel' komt er niet toevallig net voor de start van het WK. "Het boek vertelt het verhaal van Nikki die samen met haar vriendin Sara en vriend Seppe bij de U11 van SK Kruisem spelen", licht de auteur toe. Dat het fictieve dorp een echte gemeente wordt, maakt het voor de inwoners van Zingem en Kruishoutem wellicht nog makkelijker om zich in te leven in het verhaal. "Nikki's grootste supporter is opa Warre, de doelman van het tweede elftal. Opa is niet meer die supersnelle keeper die hij vroeger was. Hij wordt vaak bespot door de supporters van de tegenstander. Nikki kan weinig beginnen tegen die veel grotere pestkoppen, tot ze op een dag in het bezit komt van de nieuwste uitvinding van professor Pluizebol. Kort daarna slaat opa plots iedereen met verstomming. Ook de trainer van de Rode Duivels."





Ook brengt de Bel de nostalgische heruitgave van zijn klassieker 'De Katten van Kruisem' op de markt, waarvan intussen al bijna 100.000 exemplaren over de toonbank gingen. "Op vraag van de fans komt het boek er nu terug met het originele raampje op de cover."





De Bel mocht gisteravond in het Regenboogstadion ook nog de aftrap geven van de finalematch van Play-Off 2 tegen Lokeren. Tijdens de rust kregen zo'n 30 lezertjes een kwartier speeltijd op het magische veld. "Een onvergetelijke ervaring", besluit de Bel.