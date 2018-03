Twee gewonden bij frontale klap 27 maart 2018

Op de Waregemsesteenweg in Nokere ter hoogte van het kruispunt met de Varkenskotstraat zijn gisterenvoormiddag twee personenwagens frontaal op elkaar gebotst.





Beide bestuurders zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze raakten lichtgewond. Een team van de brandweerpost Kruishoutem kwam ter plaatse om de brokstukken van de betrokken auto's op te ruimen. Als gevolg van het ongeval moest het verkeer op de Waregemsesteenweg een tijd over één rijstrook en was er enige verkeershinder.





(DCRB)