Tuinstoel bij gebrek aan zitbank aan bushalte

Opvallend zicht in de dorpskern van Wannegem-Lede, waar een vindingrijke burger een tuinstoel met een slot aan de paal van de bushalte naast de Sint-Dionysiuskerk vasthing. De Lijn vond het niet de moeite om er te investeren in het comfort van de busreiziger, waardoor een zitbank of schuilhok ontbreken. Deze reiziger gebruikte zijn creativiteit en leverde op die manier een oplossing. Grappig detail: aan de paal werd ook een speelgoedtelefoon bevestigd met daarop het telefoonnummer van de Belbus in Oost-Vlaanderen. Veel reactie aan de andere kant van de lijn moeten bellers wel niet verwachten. (TVR)