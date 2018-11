Traditioneel Sint-Hubertusfeest houdt stand André Marlier

27 november 2018

14u02

André Marlier

Dankzij serviceclub Rotary Kruishoutem is de jaarlijkse Sint-Hubertusviering de jongste jaren opgewaardeerd en uitgebreid. Tijdens de Sint-Hubertusmis werd door baron Philippe Casier een vos geofferd. Deze mis deed de Sint-Ursmaruskerk nog eens vollopen en werd opgeluisterd door de jachthoornblazers van Rallye Ypara waarbij Bernard Steverlinck uit Nokere hoort. Nadien volgde op het kerk- en dorpsplein de zegening van de paarden en meute van de slipjachtgroep Royal Drags de Gand die daarna de velden introkken. In het kasteeldomein was er tot in de vooravond ook een kleiduifschieting en demonstratie met roofvogels.