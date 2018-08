Topacteurs brengen West-Vlaamse komedie in Mastbloem 21 augustus 2018

De vzw Cultuurkruis haalt op zaterdag 8 september de toneelvoorstelling 'Slachtinge' naar het cultureel centrum De Mastbloem.





In het stuk escaleert de confrontatie tussen twee koppels, gespeeld door Maaike Cafmeyer en Mathias Sercu en Lien De Graeve en Tom Ternest. Slachtinge is een productie van 'Het Eenzame Westen', een groepje theatermakers dat een klassiek toneelrepertoire naar het West-Vlaams omzet. De fatsoenlijke echtparen komen in Slachtinge samen om een probleem op te lossen. Ze houden aanvankelijk de schone schijn op, maar dan loopt het uit de hand. Toeschouwers krijgen bij de voorstelling een klein woordenboekje, waar alle dialectwoorden in staan. De voorstelling start om 20 euro. Tickets kosten 25 euro in voorverkoop en zijn te bekomen via www.cultuurkruis.be.





(TVR)