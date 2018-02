Toneelgroep 't Komt in Orde brengt zelfgeschreven stuk 20 februari 2018

02u52 0 Kruishoutem In De Mastbloem in Kruishoutem gaat vrijdag het toneelstuk 'De Hypnosescanner' van toneelgroep 't Komt in Orde in première.

"Het wordt opnieuw lachen geblazen met deze komische thriller", belooft Marnix Taveirne, die samen met Martin Tack instaat voor de regie. Het is ook Martin Tack die het stuk schreef.





Op de planken staan Delphine Blancke, Tim Claeys, Marnix Tack, Thomas Wandels, Vanessa Truyen, Kathleen Everaert, Johan De Boever, Maika De Baere, Eddy Claeys en Cindy De Moor. Het gezelschap staat in totaal maar liefst zeven keer op de planken.





Meer info en tickets via de website www.tkomtinorde.be. (TVR)