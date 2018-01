Toast literair in de bib 02u32 0

De Kruishoutemse bibliotheek en het Davidsfonds houden op zondag 21 januari om 10.30 uur een literair moment in de bib. Herwig Staes interviewt er Kruishoutemnaar Wim Belaen over zijn debuutroman 'Het Venetiaans concerto', een muzikale thriller. Dat mag niet verbazen want Belaen is behalve professioneel klarinettist ook directeur van de Izegemse Kunstacademie en van de afdeling Muziek in de Academie voor Muziek, Woord en Dans in Gentbrugge. Ook is hij dirigent van de Koninklijke Harmonie Vrank en Vrij in Nazareth. Davidsfondsleden betalen 5 euro, niet-leden 7 euro. Info: 09/333.71.39 of bibliotheek@kruishoutem.be.





(TVR)