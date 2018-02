Tips en tricks bij foto's 17 februari 2018

Davidsfonds Kruishoutem nodigt op donderdag 22 februari genealoog Peter Eyckerman uit voor een lezing/workshop over oude foto's in zaal De Kring, Kerkhofweg 2. Aan de hand van beeldmateriaal geeft hij nuttige tips die tot een relevante datering kunnen leiden. Hij geeft ook mee hoe u meer kan leren over de gefotografeerden. Deelnemers mogen foto's meebrengen en krijgen een snelle datering, opvallende weetjes en details meteen mee. De lezing start om 20 uur. Leden van het Davidsfonds betalen 5 euro, niet-leden 7 euro. (TVR)