The Goddess Girls bestijgen het paard bij stal Darley Angel 21 augustus 2018

02u27 0

Stal Darley Angel aan de Leenboslos pakte uit met een jaarlijkse paardenkeuring en in de namiddag een show met diverse paardenrassen. En dit jaar had gastvrouw Darley Angel voor een speciale slotact gezorgd. The Goddess Girls, geleid door de lokale Lexotica, alias Brian Schoenmackers, verschenen in de ring te paard in hun kleurrijke showkledij uitgedost. Iets wat het publiek ten volle wist te appreciëren. Nadien gaven ze in de tent nog een optreden ten beste als promotie voor hun fandag op 15 september in zaal De Mastbloem.





(MAN)