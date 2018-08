Techniekacademie voor jongeren 03 augustus 2018

02u40 0

De gemeente Kruishoutem organiseert tussen 19 september en 12 december opnieuw 12 workshops Techniekacademie voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Dit in samenwerking met Hogeschool Vives. De lessen vinden plaats op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur in de leslokalen van de sporthal. Dit initiatief wil kinderen op een onderzoekende wijze laten kennismaken met techniek en technologie. Er is ook een actief bedrijfsbezoek in de gemeente voorzien en een diploma-uitreiking op het einde van de reeks. Inschrijven kan vanaf 8 september, maar men kan zich nu reeds aanmelden via www.techniekacademie-kruishoutem.be. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 per groep. De deelnameprijs bedraagt 50 euro, materiaal en verzekering inbegrepen. (TVR)