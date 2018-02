Tarieven voor urnenkelders vastgelegd 21 februari 2018

Nu de gemeente Kruishoutem op de begraafplaats in het centrum zo'n 160 urnenkelders heeft aangelegd, moesten op de jongste gemeenteraad ook tarieven worden vastgelegd voor het plaatsen van een asurne in één van urnenkelders. "Er worden concessies verleend voor een termijn van 20 jaar en dit aan 15 euro per jaar", lichtte schepen Rita Vande Moortele (CD&V) toe. "Daarbij komt ook ook nog de kostprijs van de afdekplaat met daarop de naam van de overledene." Op de andere begraafplaatsen in de gemeente kan men er ook voor kiezen om de asurne te plaatsen in een urnengraf. Daarvoor gelden dezelfde tarieven. (TVR)