Student scheurt met 178 per uur over E17 22 februari 2018

Met 178 kilometer per uur over de E17 scheuren ter hoogte van Kruishoutem.





Voor die feiten moest een student zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden. De jongeman kwam zelf niet opdagen, maar stuurde zijn vader naar de zitting. Die mocht zijn zoon van de politierechter echter niet vertegenwoordigen. Hij kon dus enkel aanhoren hoe zijn zoon bij verstek werd veroordeeld tot een geldboete van 480 euro en een maand rijverbod. (TVR)