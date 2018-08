Stroompanne raakt 3.000 gezinnen 08 augustus 2018

02u45 0 Kruishoutem Door een kortsluiting in een hoogspanningscabine in Nazareth kwamen dinsdagochtend rond 6 uur meer dan 3.000 gezinnen enkele uren zonder elektriciteit te zitten.

In Nazareth, Scheldewindeke, Kruishoutem en Eke zaten meer dan 80 straten zonder elektriciteit. De kortsluiting ontstond om 6.16 uur in de hoogspanningscabine aan het kruispunt van de Zandstraat en de Ten Edestraat, vermoedelijk speelde de warmte een rol. Eandis kwam ter plekke om de cabine terug in werkende orde te brengen. Rond 10.10 uur had de regio opnieuw elektriciteit. Een vergoeding voor het ongemak krijgen ze niet van Eandis, daarvoor hebben ze zes minuten te weinig. "Een vergoeding wordt pas gegeven na een stroompanne van vier uur", zegt David Callens van Eandis. "Dit is vastgelegd door het CREG. Mocht er schade geleden zijn, kunnen ze terecht bij hun verzekeraar."





(DJG)