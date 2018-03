Strijd tegen zwerfvuil verder opgevoerd 24 maart 2018

02u50 0 Kruishoutem De gemeente voert de strijd tegen zwerfvuil verder op. Zo worden tegen het zomerverlof spandoeken langs de gewestwegen geplaatst met daarop foto's en slogans rond zwerfvuil.

"Op die manier proberen we de voorbijgangers verder bewust te maken van de problematiek en vragen we tevens respect voor de inzet van de talrijke gemeentelijke vrijwilligers", motiveert milieuschepen Kristof Callens (CD&V) het initiatief. "Via het project 'mooimakers' telt Kruishoutem vandaag zo'n 30 vrijwilligers die hun eigen buurt regelmatig vrij maken van zwerfvuil. Ook scholen en verenigingen steken regelmatig de handen uit de mouwen. Zij kunnen hiervoor rekenen op subsidies." In de strijd tegen zwerfvuil laat de gemeente vanaf deze maand ook maandelijks de centrumstraten en de industriezone vegen. De afvalintercommunale Imog zet op haar beurt dan weer mobiele camera's in om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Tot slot is het gemeentebestuur ook partner geworden van de statiegeldalliantie. (TVR)