Springen bij 30 graden en meer? Dan mag er achteraf wel een kouwe klets overheen! 06 augustus 2018

02u26 0 Kruishoutem De 22ste paardenhappening van L'Equino heeft zondag naar schatting 14.000 bezoekers naar het kasteelpark van baron Casier in Nokere gelokt. Zowel voor hen als de paarden was het zoeken naar verkoeling.

Wie van paarden houdt, moest gisteren in de Kruishoutemse deelgemeente Nokere zijn. Daar organiseerde vzw L'Equino onder een stralende zon de 22ste editie van de paardenhappening. "De dressuur en jumping op zaterdag in Waregem waren de opwarmers", zegt Kristof Callens, voorzitter van L'Equino. "We mochten daar een kleine duizend bezoekers verwelkomen."





Het grote feest was echter voor zondag, op het domein van baron Casier in Nokere. Daar kwamen naar schatting ruim 14.000 mensen een kijkje nemen naar de cross-country. Ruiter en paard moesten een hindernissenparcours afleggen, opgebouwd uit boomstammen, hagen, hekken en waterpartijen.





De meeste bezoekers zochten verkoeling onder de bomen van het kasteelpark. Voor de paarden werden extra vernevelaars, water en ijs voorzien. "Zodat ze tijdig kunnen afkoelen na de wedstrijd", legt Callens uit. "Ook de looptijden van de wedstrijden werden speciaal aangepast." Kinderen konden zich dan weer uitleven in het kinderdorp, waar niemand minder dan Marc de Bel zijn boeken signeerde. (TVR)