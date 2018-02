Sportgala eert atleten 13 februari 2018

Tijdens het twaalfde sportgala in De Mastbloem werden zes prijzen uitgereikt. Acrogym-kampioen Kilian Goffaux werd Sportman Van Het Jaar en veldrijdster Jolien Verschueren voor de vierde maal Sportvrouw. De titel van Sportjongere ging naar judoka Helena Lamb terwijl Sylvain Lamont de Recreatieve Sporter Van Het Jaar werd. Steven Van Coppenolle sleepte de trofee van G-sporter in de wacht, Sportclub Van Het Jaar werd judoclub Asahi '90 Dames en de trofee van Sportverdienste kwam in handen van judoclub Asahi '90. De publieksprijs ging naar Kilian Goffaux.





