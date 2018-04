Sportdag voor 55-plussers 24 april 2018

De Kruishoutemse sportdienst en de Burensportdienst Vlaamse Ardennen organiseren op vrijdag 22 juni een sportdag voor 55-plussers in Blankenberge. Men kan er deelnemen aan een resem activiteiten waaronder een wandeling, fietstocht, minigolf en petanque. Deelnemen kost 25 euro, busvervoer, maaltijd, koffie en gebak inbegrepen. Inschrijven kan bij de sportdienst op het nummer 09/383.62.31 of via sportdienst@kruishoutem.be.





(TVR)