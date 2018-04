Sneukeltocht op 1 mei 20 april 2018

Open Vld Kruisem organiseert in samenwerking met de Liberale Mutualiteit en liberale verenigingen op dinsdag 1 mei al de 17de editie van de Gezinssneukeltocht. Tijdens deze fiets- of wandeltocht kan men genieten van verschillende sneukelstops waar men kan proeven van Oost-Vlaamse streekproducten. De wandeltocht beperkt zich tot de regio Zingem. De rustige fietstocht van zo'n 35 kilometer slingert via landelijke wegen en paden doorheen Zingem, Huise, Lede, Wannegem en Kruishoutem. Vrije start en inschrijving tussen 12.30 en 14 uur in zaal De Korenbloem, Kerkplein 12 in Zingem. De deelnameprijs bedraagt 10 euro per persoon. Meer info via





openvld.kruisem@gmail.com.





(TVR)